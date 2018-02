Infrastrutture: Delrio, in campo un piano da 49 miliardi per il Mezzogiorno (3)

- Le linee di intervento promosse dal governo per la logistica al Sud prevedono 1,5 miliardi per nuovi collegamenti ferroviari e nuove piste per gli aeroporti, oltre a 21 mld per portare l'Alta Velocità da Napoli a Bari, da Salerno a Reggio Calabria, a Messina-Palermo-Catania, Bologna-Foggia-Bari ed in Sardegna Cagliari-Sassari-Olbia. Anche i nuovi collegamenti Battipaglia-Potenza-Metaponto, il potenziamento Taranto-Metaponto-Sibari-Paola e Sibari-Catanzaro-Reggio Calabria sono stati inseriti tra le priorità del governo per il potenziamento della rete ferroviaria.(Ren)