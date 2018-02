Napoli: Carfagna (Fi), su vele e occupazione chiesa la giunta De Magistris vive in ostaggio

- "Una delibera per salvare gli occupanti abusivi delle Vele? La giunta De Magistris si professa libera ma vive in ostaggio. Ancora una volta l'amministrazione si piega agli abusivi, alzando bandiera bianca". Così Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia, sulla delibera salva-abusivi delle Vele. "È l'ennesima dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, dell'incapacità della giunta de Magistris. Dai parcheggiatori alle Vele passando per gli immobili occupati dai centri sociali gli abusivi la fanno da padroni e i cittadini che rispettano le regole sono nell'angolo. Oggi l'ennesimo caso con l'occupazione di una chiesa cinquecentesca da parte dei militanti di Potere al Popolo", ha concluso il deputato. (Ren)