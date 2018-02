Ospedale Aversa: Borrelli (Verdi), tutti gli interinali a casa tranne i figli del sindacalista

- "A partire dal 1 febbraio, nell'ospedale di Aversa, sono entrati in servizio gli infermieri che hanno vinto la procedura di mobilità e sono stati chiusi tutti i rapporti di lavoro con le agenzie interinali e i loro dipendenti, eppure il figlio e il genero di Peppe Nacchia, rappresentante sindacale dell'Asl di Caserta, sarebbero rimasti al loro posto come dimostra la turnazione di febbraio". Così il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità. "Vogliamo sapere a che titolo il figlio, Paolo, e il genero di Nacchia, Giacobbe Martino, continuano a lavorare mentre tutti i loro colleghi sono stati sostituiti da infermieri assunti a tempo indeterminato perché vincitori di concorsi e procedure di mobilità", ha aggiunto Borrelli, anticipando che "sulla questione è pronta un'interrogazione consiliare perché o devono lavorare tutti o se, giustamente, s'è deciso di chiudere la stagione degli interinali, la cosa deve valere per tutti". (Ren)