Baby gang: Borrelli (Verdi), bisogna fermarli per non ritrovarci guerre tra bande come in America latina

Napoli, 02 feb 16:16 - (Agenzia Nova) - "Il fenomeno delle baby gang non riguarda solo Napoli e servono interventi immediati per evitare che la situazione degeneri ulteriormente e si arrivi a vere e proprie guerre tra bande come avviene nei Paesi dell'America latina e in altri Stati". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "il prossimo Parlamento dovrà prendere il meglio delle proposte che si stanno avanzando in questi giorni, coniugando repressione e prevenzione". "Maria Luisa Iavarone, la mamma di Arturo, ha avanzato un'ottima proposta mentre eravamo in diretta a Piazzapulita - ha aggiunto -, pensando a una sorta di screening che individui i soggetti a rischio già da bambini per avviare poi percorsi di accompagnamento alla crescita". (segue) (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata