Napoli: da lunedì le assegnazioni temporanee dei posteggi per mercato via Caramanico

- Nei giorni di lunedi, venerdì e sabato, partiranno in via sperimentale al mercato di via Marino di Caramanico le operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi quotidianamente liberi, la cosiddetta "spunta", ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. "Proseguiamo, soddisfatti, con l'applicazione operativa del Regolamento del commercio su aree pubbliche adottato dal Consiglio comunale con delibera n.2/2017 nella seduta dello scorso 3 Febbraio 2017", ha dichiara l'assessore alle Attività economiche del comune di Napoli, Enrico Panini. "Dopo 17 anni, con questo nuovo regolamento, stiamo realizzando una piccola rivoluzione del commercio su area pubblica nella nostra città, adottando soluzioni sempre più innovative e di semplificazione burocratica, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dei turisti e degli operatori del territorio", ha concluso l'assessore. (Ren)