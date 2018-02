Napoli imprenditore livornese investe nel turismo, arriva "The Sooper" (2)

- Il nome nasce da un gioco di parole con il prefisso "super" che conferisce valore superlativo esprimendo il concetto della qualità superiore, dell'eccellenza, della condizione straordinaria, per identificare il meglio che c'è in città tra luoghi storici, ristoranti e tempo libero. Attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva, contenuti di altissima qualità arricchiti da foto esclusive, The Sooper è la prima applicazione, disponibile gratuitamente per iOs e Android, sia in italiano che in inglese, disegnata per venire incontro alle esigenze sia dei turisti che dei cittadini aiutandoli a scoprire il meglio da fare in città. I locali e gli eventi vengono selezionati, in base a principi di eccellenza, da un team tutto under 35 e interamente made in Naples, composto da giornalisti, digital specialist, videomaker e web developer. (segue) (Ren)