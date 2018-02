Napoli imprenditore livornese investe nel turismo, arriva "The Sooper" (3)

- L'applicazione è suddivisa in 4 sezioni: Settimana, Mangiare, Fare e Scoprire. In Settimana si trovano idee su come vivere al meglio la città tra eventi e rubriche ricorrenti come "la domenica chiatta" (dove andare a mangiare la domenica a pranzo), fino alla "Nightlife weekend tips" (una selezione delle serate del weekend) e "Stasera non esco" (film da vedere a casa o cose da fare quando non ci sono eventi particolarmente allettanti). In Mangiare, ovviamente una selezione dei migliori locali, dal ristorante stellato alla piccola trattoria nascosta nel cuore di Napoli, dove vivere un'esperienza gastronomica speciale. Fare contiene invece i locali dove bere, ballare o ascoltare musica dal vivo, mentre Scoprire è una la selezione dei luoghi più belli da visitare tra chiese, siti archeologici, musei, street art, ville e palazzi antichi (https://thesooper.it/napoli/). (Ren)