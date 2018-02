Napoli: testamento biologico, normativa anticipata di cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il testamento biologica la giunta comunale napoletana , anticipando di oltre cinque anni la normativa appena entrata in vigore, aveva proposto al consiglio , con delibera del 12/01/2012, l'istituzione del registro amministrativo dei testamenti biologici, approvato successivamente con deliberazione consiliare del 14/03/2013 . Infatti – si legge in una nota di Palazzo San Giacomo - dal 2014 ad oggi sono stati depositati presso il competente ufficio comunale 22 "testamenti biologici" . In data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n° 219 del 22/12/2017 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, che disciplina le procedure relative alla consegna della dichiarazione (D.A.T.) conosciuta anche come testamento biologico. In virtù di tale provvedimento, la giunta comunale con deliberazione del 19/12/2013 ha individuato, a partire dal 2014 , l'ufficio " deleghe sindacali per la celebrazione dei matrimoni civili " situato al IV Piano di Palazzo San Giacomo, quale ufficio deputato a ricevere tali tipologie di dichiarazioni ed alla gestione del registro amministrativo. Pertanto, in considerazione del fatto che la struttura comunale destinataria delle D.A.T prevista dalla normativa è già pienamente operativa, gli interessati potranno continuare a consegnare il plico presso la stessa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.(Ren)