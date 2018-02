Borrelli (Verdi): auto della polizia blocca marciapiedi davanti al pronto soccorso di Frattamaggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo arriva un altro brutto esempio dalla polizia e questa volta è successo a Frattamaggiore dove gli agenti hanno parcheggiato l'auto di servizio a ridosso di un incrocio e bloccando l'accesso al marciapiedi creato per evitare che i pedoni circolino sulla carreggiata visto che la strada è particolarmente pericolosa in quanto è quella che permette l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "la foto che sta circolando sui social è un'offesa alla stessa polizia e al lavoro che fanno ogni giorno in difesa dei cittadini e ricorda il parcheggio selvaggio che ogni giorno si ripete a ridosso della Questura di Napoli e in questo caso si aggiungono anche i pericoli per i pedoni". "La macchina parcheggiata in quel modo, infatti, ha costretto i pedoni a camminare nella carreggiata con il rischio concreto di essere investiti da qualche auto diretta al pronto soccorso" ha aggiunto Borrelli auspicando che "il Commissario di Frattamaggiore intervenga per individuare i responsabili e chiedere spiegazioni su quel parcheggio assurdo".(Ren)