Media: Perillo (Tgr Campania), attacchi di De Luca inaccettabili. Azienda difenderà nostro operato e onorabilità

- "Sono amareggiatissimo. Tutto ciò che ha dichiarato De Luca non corrisponde al vero. Sono sicuro che la mia azienda saprà difendere l'operato professionale e l'onorabilità mia e della mia intera redazione. La mia piena solidarietà al collega della mia redazione per il modo inaccettabile in cui è stato attaccato". É quanto ha dichiarato Antonello Paolo Perillo, caporedattore centrale Tgr Campania, in relazione ad alcune dichiarazioni e giudizi sul servizio pubblico del governatore campano Vincenzo De Luca. (Ren)