Napoli: Museo di Capodimonte partner della 5° edizione della City Half Marathon (2)

- Presenza con un proprio stand all'Expo della Mostra d'Oltremare anche per divulgare le attività didattiche nel museo e nel bosco e partecipazione del personale di Capodimonte alla Family Run & Friends, la maratona non competiva di 1,9 chilometri in programma sabato 3 febbraio con partenza alle ore 11.00 e un percorso tutto interno alla Mostra. Domenica 4 febbraio, invece, presenza di banner lungo il percorso di 21 chilometri dalla Mostra d'Oltremare a piazza Plebiscito con lo slogan “Corri tra alberi e opere d'arte: i capolavori di Capodimonte”, che si affianca al claim generale della manifestazione “All runners are beautiful”. Un invito ai tanti amanti della corsa a frequentare il Bosco di Capodimonte, un modo per il Museo di avvicinarsi a un pubblico di sportivi e ricordare a tutti che Capodimonte è tutto un capolavoro: di arte e di botanica, un sito culturale completo a 360° nella città di Napoli, a pochi passi dal centro. (segue) (Ren)