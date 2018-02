Napoli: Museo di Capodimonte partner della 5° edizione della City Half Marathon (3)

- Per la Napoli City Half Marathon del 4 febbraio sono attesi in città oltre 6mila atleti, provenienti da 42 nazioni tra cui la Cina, gli Stati Uniti, l'Australia, il Nord Africa ed vari Stati Europei. Ad accrescere il carattere competitivo dell’evento sarà sicuramente la presenza del norvegese Sondre Nordstad Moen, neo primatista europeo di maratona con un eccezionale tempo di 2h05'47" fatto in occasione della sua vittoria alla Maratona di Fukuoka nel dicembre 2017. La Napoli City Half Marathon, inoltre, sarà trasmessa domenica 4 Febbraio sui canali Fox Sports e 204 piattaforma Sky, dalle ore 10.00 fino alle 11.45, permettendo al pubblico da casa di seguire non solo l’evento ma anche di apprezzare il fascino che caratterizza la città di Napoli. La quinta edizione è organizzata dall’ A.S.D. Napoli Running in collaborazione con la Mostra d’Oltremare Spa e con il patrocinio del Comune di Napoli. Per maggiori informazioni consultare il sito www.napolirunning.com o scrivere a info@napolirunning.com. (Ren)