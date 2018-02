Infrastrutture: Delrio, in campo un piano da 49 miliardi per il Mezzogiorno

- "Abbiamo messo in campo programmi di investimento infrastrutturali per il Mezzogiorno che valgono complessivamente 49 miliardi di euro, di cui 36 miliardi disponibili. Stiamo cercando di recuperare il gap accumulato nei decenni precedenti, i risultati si vedranno appieno nei prossimi anni ma già ora ci conforta molto che negli ultimi tre anni". Lo ha detto questo pomeriggio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio al convegno 'La logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno' all'Unione industriali di Napoli. L'iniziativa rientra nell'ambito di "Connettere l'Italia", il nuovo piano strategico da 123 miliardi promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la mobilità del Paese, in cui per il Sud ci sono 49 miliardi di investimenti. (segue) (Ren)