Napoli: domani la presentazione della versione francese di "Il secolo del 1914" di Dominique Venner

- Si terrà domani a Napoli, alle ore 17.30, presso l'hotel Napolit'amo, in via Toledo 148, la presentazione della versione italiana del libro dello storico francese Dominique Venner "Il secolo del 1914. Utopie, guerre e rivoluzioni nell'Europa del XX secolo", edito da Controcorrente. Interverranno: Alessandro Sansoni, giornalista, Gaetano Mirabello, scrittore, Marina Simeone, giornalista, Emidio Novi, giornalista ed ex parlamentare. Modera l'incontro Mauro Finocchito, presidente dell'associazione culturale Controcorrente. L'evento sarà l'occasione per ricordare il fondatore delle Edizioni Controcorrente, Pietro Golia, a un anno dalla sua scomparsa. (Ren)