Caserta: ministro Fedeli chiama insegnante ferita da studente a Santa Maria a Vico

- Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha chiamato la dirigente dell'Istituto per avere informazioni di contesto e ha parlato con l'insegnante ferita al volto, esprimendo piena solidarietà e vicinanza a lei, alla dirigente, a tutto il corpo docente. "È gravissimo quanto avvenuto all'Istituto 'Ettore Majorana' di Santa Maria a Vico", ha detto il ministro Fedeli, dalla quale arriva una "ferma condanna" per il ferimento al volto di una docente da parte dello studente diciassettenne. Sottolinea Fedeli: "Simili episodi di violenza non dovrebbero mai accadere, men che meno in un luogo come la scuola, in cui educhiamo le nostre ragazze e i nostri ragazzi al rispetto e il cui obiettivo è formare cittadine e cittadini consapevoli e responsabili".(Ren)