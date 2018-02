Porto di Napoli: Russo (Conftrasporto), inaccettabili dichiarazioni di Spirito su ingestibilità e assenza dello Stato (2)

- "Non è un caso – ha affermato Pasquale Russo – che Confcommercio e Conftrasportro, in un recente studio, abbiano testimoniato come il porto di Napoli dal 2008 al 2016 sia addirittura cresciuto in termini di fatturato aggregato e traffici, nonostante la più grave crisi economico-finanziaria del secolo, addirittura anticipando i segnali di ripresa che oggi si vanno consolidando in Europa e nel Paese. In questi anni è stato definito con chiarezza un quadro esigenziale, sono stati definiti programmi e sono state recuperate imponenti risorse finanziarie che costituiscono per il presidente Spirito un'importante ed irrinunciabile eredità". "Ora il porto e più ancora la Campania, più degli annunci e dei proclami, attendono l'apertura dei cantieri, l'esecuzione delle opere, l'adeguamento delle infrastrutture. Risultati che certamente non tarderanno a venire anche grazie alla determinazione del presidente Spirito, ma che oggi ancora non si percepiscono. Ed è per questo motivo – ha concluso Russo – che Confcommercio e Conftrasporto, sulla spinta di molti operatori locali, nei prossimi giorni daranno vita ad un Osservatorio permanente sui porti della Campania". (Ren)