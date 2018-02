Carfagna (Forza Italia): governo faccia qualcosa per piaga abusivi a Napoli

- "Se venditori illegali di merce illegale sono finiti addirittura su un rendering del nuovo Molo Beverello di Napoli vuol dire che ormai anche per gli addetti ai lavori e addirittura per un ministero della Repubblica italiana quella giungla è considerata la "normalità". Noi non ci arrendiamo, vogliamo che anche a Napoli lo Stato faccia lo Stato, imponga la legalità utilizzando tutti gli strumenti in suo possesso e faccia pressione sull'amministrazione comunale perché usi quelli di cui dispone. Graziano Delrio, che ha visto quanto grave sia il problema, può certamente fare qualcosa". Così Mara Carfagna, portavoce dei deputati di Forza Italia e consigliere comunale a Napoli.(Ren)