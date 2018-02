Caserta: studente 16enne accoltella professoressa a scuola a Santa Maria a Vico

- Uno studente 16enne dell'istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico ha estratto in classe un coltello a serramanico e ferito al viso la professoressa che lo voleva interrogare. Ora la donna è in ospedale, non rischia la vita, ma è sottoposta ad un intervento di ricostruzione. Il tutto è avvenuto in pochi attimi, davanti agli altri ragazzi terrorizzati, nella sede di via Fruggiero. Secondo una prima ricostruzione la professoressa Franca Di Blasio, 54 anni docente di lettere, aveva chiesto al ragazzo di recuperare un'insufficienza, lui si rifiutava e ne è nata una discussione al culmine dalla quale il 16enne, residente ad Acerra, ha estratto il coltello e colpito la professoressa al viso. Il ragazzo è in stato di fermo e risponde di lesioni gravi. Lo studente non ha ancora chiarito ai carabinieri se si sia trattato di un raptus o di una vendetta premeditata.(Ren)