Caserta: a udienza Zagaria si lamenta con presidente, vittima di processo politico (2)

- Allora il pm della dda Maurizio Giordano chiese subito di inviare il verbale d'udienza alla Procura di Napoli perché temeva che quelle parole celassero un messaggio all'esterno; richiesta reiterata anche oggi per dichiarazioni che sembrano ancora più gravi. Il presidente del collegio Maria Francica è addirittura intervenuta per redarguire Zagaria: "Io non le permetto di dire che questo è un processo politico - ha detto il magistrato - è un processo punto e basta". Ne è nato un piccolo siparietto con il boss, che ha chiesto al giudice: "Cosa mi consigliate di fare?"; che gli ha risposto: "Lei ha due avvocati si faccia consigliare da loro". In un'altra udienza tenuta a Napoli qualche giorno fa, Zagaria aveva revocato per quel processo, i due legali Andrea Imperato e Angelo Raucci, dicendo di essere senza soldi; quest'ultimo oggi era però in aula a tutelare gli interessi del boss. (segue) (Ren)