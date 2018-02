Napoli: Museo di Capodimonte partner della 5° edizione della City Half Marathon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte tra i partner istituzionali della City Half Marathon di Napoli in programma il prossimo 3 e 4 febbraio 2018, grazie a un accordo di comunicazione tra lo storico museo napoletano e la ADS Napoli Running di Carlo Capalbo. “Centinaia di runners frequentano ogni giorno il Bosco di Capodimonte e per venire incontro alle loro esigenze abbiamo deciso di aprire le porte già alle 6.00 del mattino, per consentire a chi lavora di poter andare poi regolarmente in ufficio, inoltre stiamo per realizzare delle docce e degli spogliatoi” ha affermato il direttore Sylvain Bellenger nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento a Palazzo San Giacomo la settimana scorsa. “Il nostro è il più grande bosco urbano d'Italia, ma è anche un giardino storico con vista su Capri – ha continuato il direttore – il nostro compito è tutelarlo contemperando le esigenze dei suoi visitatori. Abbiamo tutti una grande missione ambientale da portare avanti, per questo abbiamo scelto di stare al fianco della maratona di Napoli”. (segue) (Ren)