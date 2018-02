Infrastrutture: Delrio, in campo un piano da 49 miliardi per il Mezzogiorno (4)

- Poi c'è la cura dell'acqua con 957 miliardi per finanziare interventi di manutenzione, aumento capacità, digitalizzazione, ultimo miglio e sostenibilità ambientale nei porti del Sud dove transita il 46% dei traffici totali. Sul fronte della mobilità sostenibile, al Sud, 2 spostamenti su 3 avvengono ancora in auto. Al fine di migliorare la vivibilità delle città meridionali, sono stati stanziati 14 miliardi per il trasporto rapido di massa, per ferrovie, metropolitane e tramvie e l'acquisto autobus, tram e treni. Circa 12, infine, i miliardi da destinare a nuovi itinerari e al potenziamento delle infrastrutture esistenti. I primi interventi saranno sull'A2 Autostrada del Mediterraneo che diventerà la prima smart-road d'Italia. (Ren)