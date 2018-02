Napoli: party di Carnevale pro ematologia ospedale oncologico Pascale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 8 febbraio si terrà presso Palazzo San Teodoro la II edizione della Lasagnata per la Vita, il party di Carnevale dell' Associazione volontari ematologia Pascale. L’Avep Onlus associazione riconosciuta, nata nel 2009 per la raccolta fondi a sostegno del Reparto di Ematologia dell’Ospedale Pascale di Napoli, ad oggi vanta 1883 interventi di Assistenza Domiciliare Gratuita, con una raccolta fondi di € 773.312,09. Per il Carnevale Napoletano 2018, l’Avep onlus con il supporto dei Rotary Club Napoli, Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo, Rotary Club Napoli Nord, Rotary Club Napoli Nord Est, Rotary Club Napoli Ovest e Rotary Club Napoli Sud Ovest, ha organizzato “Lasagna Per La Vita 2018”, evento che si terrà nella splendida cornice del Palazzo San Teodoro, giovedì 08 febbraio a partire dalle ore 20.00. Una ricca e gustosa cena buffet, composta da lasagne e chiacchiere con la musica live degli “Imprenditori Per Caso” per quanti decideranno di divertirsi sostenendo i progetti dell'associazione al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti del reparto dell’Ematologia del Pascale di Napoli.(Ren)