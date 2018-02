Napoli: incidente tra bus e auto, polizia municipale ritrova 4 kg di argento nel veicolo

- A seguito di un incidente stradale avvenuto in Corso Vittorio Emanuele, altezza Istituto Suor Orsola Benincasa, tra un bus di linea Anm ed una vettura con targa polacca, i cui occupanti hanno fatto perdere le proprie tracce, lasciando il veicolo al centro strada, gli agenti della Unità operativa Polizia investigativa centrale di Napoli, unitamente al personale della Unità operativa Avvocata, hanno trovato, all'interno dell'autovettura lasciata incustodita circa quattro Kg di argento per un valore di circa 3000 euro. Al momento sono in corso ulteriori indagini al fine di stabilire la provenienza di tali monili e non è escluso, tra le ipotesi al vaglio, che trattasi di oggetti facenti parte di collezioni private asportate a seguito di furti in appartamenti. (Ren)