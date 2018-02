Napoli imprenditore livornese investe nel turismo, arriva "The Sooper"

- Un imprenditore livornese scommette su Napoli, investendo in un progetto che punta a valorizzare il territorio, al servizio di turisti e cittadini. Si tratta di Silvio Fremura e le attività del suo gruppo spaziano dal settore editoriale a quello di agenzia marittima, spedizioniere e broker. Ha scelto il capoluogo campano per lanciare The Sooper, una app gratuita che punta a valorizzare le eccellenze della città, utile sia per i turisti (disponibile anche in inglese) che per i cittadini (grazie al calendario di eventi in continuo aggiornamento). “Napoli è una città piena di contrasti, luoghi misteriosi e affascinanti ed un patrimonio storico da fare invidia a qualsiasi grande capitale – spiega Fremura - Da italiano mi sembrava quasi doveroso investire in un gioiello simile. I dati dicono che il numero di turisti è in costante crescita e sono certo che The Sooper sarà uno strumento preziosissimo per lo sviluppo del turismo in città”. (segue) (Ren)