Caserta: a udienza Zagaria si lamenta con presidente, vittima di processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boss dei Casalesi Michele Zagaria, collegato in video-conferenza con il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), al processo che lo vede imputato si è lamentato. "Questo è un processo politico, Zara si sta inventando tutto e ora mi sta dando davvero fastidio – ha detto Zagaria - . Mi sta mettendo sotto pressione, ora basta". Il boss di camorra è sotto processo insieme con Fortunato Zagaria, ex sindaco di Casapesenna, suo paese d'origine, per il reato di violenza privata con l'aggravante mafiosa commessa ai danni proprio di Giovanni Zara, quando quest'ultimo era sindaco di Casapesenna, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Nell'udienza dello scorso 23 gennaio, il boss, parlando del presunto attentato da lui ordinato nel 2009 contro Zara, di cui ha riferito il suo ex braccio destro oggi pentito Michele Barone, si espresse con altre parole minacciose: "Se avessi voluto uccidere Zara lo avrei fatto con o senza Barone, ma a modo mio". (segue) (Ren)