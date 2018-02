Caserta: a udienza Zagaria si lamenta con presidente, vittima di processo politico (3)

- Il capoclan ha ribadito la durezza del carcere duro, dicendo di sentirsi vittima di una campagna mediatica. "Qualunque cosa dico - ha affermato - viene strumentalizzata, tanto che nei giorni scorsi sono uscito anche in televisione". Tornando poi al capitolo Zara, il boss dei Casalesi ha rettificato quando detto in una delle prime udienze del processo in cui aveva ricordato di aver incontrato Zara quando questi era piccolo, no "l'ho incontrato quando ero adulto; mi ha chiesto anche due favori". Su queste parole Zara ha preannunciato una nuova querela dopo quella presentata nel 2015. (Ren)