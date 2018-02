Elezioni: domani a Brusciano l'inaugurazione del comitato elettorale di Giosy Romano (Fi)

- Appuntamento alle ore 10 di domani, 3 febbraio, per l’inaugurazione del comitato elettorale di Giosy Romano, candidato al Senato nel collegio uninominale, in via Cucca 228 a Brusciano. Attuale sindaco di Brusciano, Giosy Romano corre nella lista di Forza Italia nel collegio Campania 6. All’inaugurazione saranno presenti tutti i componenti del suo staff nonché numerosi cittadini di Brusciano che hanno già confermato la loro presenza, a conferma della stima dei residenti del territorio per il lavoro già svolto. (Ren)