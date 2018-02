Elezioni: Caldoro (Fi), in liste Campania ci sono errori ma ora bisogna pensare solo a calla campagna elettorale

- "In liste della Campania ci sono errori ma ora dobbiamo solo pensare alla campagna elettorale". Così Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania, a Radio anch'io. Sui social la ricostruzione delle battute del capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania: "L'errore e' Cesaro? No. Cesaro di recente, fra l'altro, ha avuto l'archiviazione, mi riferisco - ha sottolineato - a chi non è stato messo in lista. Si potevano chiamare ed avvisare per concordare il passo indietro". "Faccio campagna da non candidato. Mi hanno chiesto di essere capolista ma l'etica della politica e' rispettare l'impegno con gli elettori", ha precisato, aggiungendo: "Errori ma le liste con forte rappresentanza e potenzialmente vincenti così come dicono i sondaggi. Il traino sarà Berlusconi". Stefano Caldoro poi e' intervenuto, sollecitato, sul tema 'impresentabili": "Sono garantista, non ho usato l'argomento degli impresentabili con il re di questi, De Luca, nè contro Cosentino, la mia solo una chiara è dura battaglia politica", ha concluso. (Ren)