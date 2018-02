Venezia: De Magistris lamenta che si scarichi responsabilità sui sindaci

- Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, presente al vertice di Venezia tra i sindaci delle città metropolitane sui temi della sicurezza ha lamentato che si scaricano le responsabilità sui sindaci, "non siamo disponibili, soprattutto dopo ciò che è accaduto in una città importante come Torino – ha detto De Magistris -, a che ci sia un arretramento nel paese sotto il profilo della militarizzazione dei nostri territori attraverso la cultura. Registriamo con preoccupazione un'interpretazione troppo formalistica e burocratica, che scarica molto le responsabilità sui sindaci, aumenta i costi e non consente di fare eventi che rappresentano l'aspetto fondante del nostro paese. L'Italia ha nella cultura la sua arma di riscatto: se ci impediscono di fare cultura per ragioni che spesso non si comprendono, questo diventa un tema particolarmente delicato". "Anche sulla sicurezza - ha proseguito il sindaco di Napoli – c’è un'operazione politica strisciante: scaricare sui sindaci tutte le responsabilità. Noi le responsabilità, al di là delle leggi, ce le prendiamo, perché i cittadini non interrogano il questore, il prefetto o il ministro, ma il sindaco. Quindi noi vogliamo anche poteri, vogliamo anche decidere, contare sulla sicurezza urbana dei nostri territori, con ordinanze efficaci, con strumenti normativi significativi".(Ren)