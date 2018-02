UnisaOrienta 2018: Rettore Tommasetti, è il momento delle scelte decisive (2)

- Ad accogliere le future matricole la professoressa Rosalba Normando, delegata del Rettore all’Orientamento degli studenti, la professoressa Rosa Grillo, direttore del Dipartimento di studi umanistici e il professor Mario Vento, direttore del Dipartimento di ingegneria dell’informatica e matematica applicata che ha sorpreso la platea degli studenti quando ha fatto entrare in scena Pepper, guest star “figlia” del lavoro di ricerca d’eccellenza su un software d’intelligenza artificiale. Si tratta d’un robot capace d’andare oltre ciò per cui è stato programmato, d’affrontare gli imprevisti e riconoscere persone, oggetti, interpretando quel che gli accade intorno. Molto apprezzato, poi, l’intervento del primo testimonial di UnisaOrienta 2018, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore. "Ora s’inizia a fare sul serio, è richiesto tutto il vostro impegno – ha detto il magistrato ai ragazzi –. Nella vita è importante il talento ma non basta. Vi trasmetto una frase per me significativa ed emblematica: “Realizzerò tutti i miei sogni, tutti quelli per cui basterà il mio impegno”. La fortuna può essere invocata ma non pretesa, l’impegno invece è tutto nelle vostre mani". Dalla giustizia allo spettacolo. Grande attesa per domani (venerdì 2 febbraio), quando UnisaOrienta accoglierà l’attore e regista Enzo De Caro, poliedrico protagonista del palcoscenico e della tv fin dai tempi della celebre “Smorfia” con Massimo Troisi. Al fianco di De Caro ci sarà il giornalista Enzo Todaro, presidente dell’Associazione Giornalisti Salernitani. (segue) (Ren)