Caserta: sgomberati occupanti abusivi di case popolari a Alife

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Piedimonte Matese e di Alife hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo e al successivo ordine di sgombero emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere da un appartamento di proprietà dello Iacp (Istituto autonomo per le case popolari) di Casetta. In particolare, gli indagati avevano illecitamente occupato l'alloggio Iacp ubicato in Alife (CE) in Via S.Giacomo n.2, di proprietà dell'ente Iacp, di Casetta e legittimamente detenuto da altro soggetto in virtù di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito di voltura autorizzata dall'Iacp con delibera n. 1243 del 29.05.1995. L'occupazione era avvenuta, da parte degli indagati, sfruttando la provvisoria assenza dei legittimi assegnatari. Lo sgombero, disposto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, si pone quale attuazione di una priorità nella riaffermazione dei principi di legalità a tutela delle corrette modalità di assegnazione degli immobili destinati a case popolari, quale presidio ad una trasparente distribuzione degli alloggi e garanzia del diritto di abitazione per le fasce deboli dimoranti sul territorio.(Ren)