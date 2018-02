Napoli: in occasione delle Universiadi tornerà stadio tennis sul lungomare

- I vertici dell'Aru, l'agenzia regionale per le Universiadi, nel corso della presentazione dell'avvicinamento ai giochi studenteschi alla presenza dei delegati della Fisu, hanno annunciato che in occasione dell'Universiade di Napoli 2019, il lungomare ospiterà un grande stadio per il tennis. L'idea dello stadio sul lungomare era stata avanzata nella fase iniziale dl progetto ma oggi è stata ufficializzata. Oltre allo stadio sul lungomare, le partite di tennis delle Universiadi si svolgeranno anche sui campi dell'adiacente Tennis Club Napoli. Lo stadio del tennis sul lungomare era stato già allestito per la Coppa Davis nel 2014, in occasione del quarto di finale tra Italia e Inghilterra che diede agli azzurri la qualificazione alle semifinali di Davis. Nel corso della presentazione ai delegati della Fisu, guidati dal vicepresidente Leonz Eder, i vertici dell'Aru hanno anche illustrato la sistemazione degli partecipanti. (segue) (Ren)