Calcio: Melara dal Benevento va alla Juve Stabia

- Il Benevento ha chiuso l'accordo con la Juve Stabia per il trasferimento definitivo del centrocampista Fabrizio Melara. "Il club giallorosso - si legge in una nota della società - ringrazia Fabrizio per l'impegno profuso e per la dedizione dimostrata in questi anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali".(Ren)