Napoli: Csm apre pratica su giudice del caso Cesaro

- Il Comitato di presidenza del Csm ha dato il via libera all'apertura di una pratica sul caso del giudice Giuseppe Cioffi, il presidente del collegio del tribunale di Napoli Nord che dovrà giudicare i fratelli del deputato azzurro Luigi Cesaro, Aniello e Raffaele Cesaro, e che ad ottobre avrebbe partecipato a una convention di Forza Italia. A occuparsi del caso sarà la Prima Commissione, competente sui trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale dei magistrati. Il magistrato, però, nega di avervi effettivamente partecipato: “Non ho mai preso parte alla convention ha spiegato - . Mi sono solo trovato il giorno dopo a prendere un caffè con alcuni amici presso il bar dell’albergo in cui si era tenuto il meeting”.(Ren)