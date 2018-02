Arresti baby gang: Schifone (FdI), non relegare tema sicurezza in secondo piano (2)

- "I cittadini - ha proseguito Schifone - chiedono a gran voce di poter vivere senza doversi guardare le spalle ad ogni angolo di strada e, chi riveste ruoli istituzionali, deve essere in grado di garantire maggiore sicurezza. All'impegno delle forze dell'ordine bisogna aggiungere il rilancio culturale, sociale e leggi più severe. I ragazzi che hanno dato vita alla vile aggressione hanno tra i 14 e i 17 anni, puntare il dito contro le famiglie o la scuola, non basta. Serve maggiore impegno da parte di tutti, in primis della politica. Per il centrodestra la sicurezza è al primo posto, non a caso intendiamo realizzare il presidio h24 dei territori a rischio. Chiediamo il ripristino dei poliziotti di quartiere e più videosorveglianza". (Ren)