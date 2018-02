Napoli: Abc approva il piano triennale anticorruzione (2)

- Il piano anticorruzione prevede inoltre l'istituzione di un nuovo regolamento per disciplinare le consulenze legali esterne di cui si avvale Abc al fine di garantire la massima trasparenza. Infine è prevista una modifica al codice di comportamento per i dipendenti dell'azienda - approvato nel 2015 - e nuove norme per la disciplina della rotazione del personale dirigenziale e non. Le misure contenute nel piano adeguano l'azienda speciale Abc a quelle che sono le linee guida dell'Anac, aggiornate nel 2017, rivolte a tutti gli enti pubblici e le aziende a controllo pubblico. (Ren)