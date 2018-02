Napoli: Luca Matarazzo accusato di aver ucciso il fratello estradato in Italia

- E' arrivato dalla Spagna in Italia Luca Materazzo, accusato dell'omicidio del fratello avvenuto a Napoli nel 2016. All'aeroporto di Fiumicino è stato preso in consegna da alcuni funzionari della polizia di frontiera aerea. Gli agenti hanno dapprima condotto Materazzo in un ufficio di polizia per il foto segnalamento, poi, espletate le formalità per l'arresto sarà trasferito nel carcere di Rebibbia. Il 7 febbraio prossimo davanti al gup del Tribunale di Napoli, Alfonso Sabella, si svolgerà l'udienza preliminare in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pm. Materazzo si era reso irreperibile poco prima che venisse emesso un provvedimento restrittivo in seguito al rinvenimento delle tracce di dna sugli indumenti che l'assassino aveva abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto, avvenuto in viale Maria Cristina di Savoia a Napoli. Per la sua ricerca sono state indispensabili le indagini capillari condotte dagli investigatori della squadra mobile, dalla guardia di finanza di Napoli e dai carabinieri del Ros.(Ren)