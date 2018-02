UnisaOrienta 2018: Rettore Tommasetti, è il momento delle scelte decisive

- "L’Università è il regno della libertà ma anche della responsabilità, non suonerà la campanella ma il tempo per voi è un fattore decisivo. Iniziate di gran carriera, salite su un treno che dovrà essere ad alta velocità per portarvi lontano". Con queste parole il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti, ha aperto la 14esima edizione di UnisaOrienta, l’evento in programma fino al 16 febbraio 2018 (con esclusione del 12 e 13 e dei giorni di sabato e domenica) dedicato all’orientamento degli studenti degli istituti d’istruzione superiore e promosso ogni anno dal Centro d’Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (Caot) dell’Università di Salerno in collaborazione con i sedici Dipartimenti dell’Ateneo. Nell’Aula Magna del campus di Fisciano il Rettore ha accolto il primo esodo dei circa 15mila studenti (con 700 docenti al seguito) prenotati in rappresentanza di 110 scuole provenienti dalle regioni Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. "L’orientamento all’Università degli Studi di Salerno si dipana nell’intero arco dell’anno. La scelta universitaria è il momento più delicato per uno studente e intendiamo accompagnarvi in questo percorso. Siamo, stando alle classifiche del “Sole 24 Ore”, il miglior Ateneo del Centro-Sud, abbiamo puntato sulla ricerca, sul merito, sulla bellezza e l’efficienza del campus, facendo della qualità la nostra bandiera", ha continuato Tommasetti. (segue) (Ren)