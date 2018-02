Napoli: assessore Gaeta, il contrasto alla violenza minorile parte dalle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, alle ore 16.30, presso il Polo territoriale per le famiglie della I municipalità di Napoli, l'incontro a sostegno della genitorialità, alla presenza dell'assessore al Welfare del comune di Napoli Roberta Gaeta. "L'educazione e la cura per sé e per gli altri - ha spiegato Gaeta - inizia dalla famiglia: nell'ambito del più ampio progetto di valorizzazione della famiglia in quanto risorsa per il benessere personale e sociale, la città di Napoli si è arricchita da più di un anno con dieci Poli territoriali per le famiglie, uno in ogni municipalità". "E' una rete territoriale stabile e integrata pensata per accogliere i bisogni, sempre più complessi, dei nuclei familiari", ha aggiunto l'assessore, concludendo: "Sono luoghi in cui prevale l'ascolto attivo, la condivisione dei bisogni educativi e la partecipazione sociale: poter avere punti di riferimento forti rende la cittadinanza meno sola".(Ren)