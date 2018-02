Campania: Consiglio regionale approva norme su sostegno all’editoria locale (5)

- A tal fine, il disegno di legge istituisce il Fondo regionale per il pluralismo informativo e l’innovazione dell’informazione locale prevedendo misure di sostegno per l’editoria radiotelevisiva locale e per la stampa quotidiana e periodica locale finalizzate, tra l’altro, all’innovazione tecnologica, alla conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web, alla modernizzazione del sistema regionale di produzione dell’informazione locale, agli abbonamenti alle agenzie di stampa locali con sede in Regione Campania, alla produzione e trasmissione di notiziari radio televisivi su base locale. Agli oneri derivanti dal disegno di legge per il Fondo regionale per il pluralismo informativo e l’innovazione dell’informazione locale si fa fronte con € 500 mila per l’anno 2018 e con € 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020. (Ren)