Napoli: approvato piano triennale per prevenzione corruzione e trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato oggi, in giunta comunale di Napoli, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 che, in continuità con i precedenti piani, perseguirà tre macro-obiettivi, quali la riduzione delle possibilità e dei rischi di corruzione, l'aumento degli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione per scoprire casi di corruzione e la creazione di un contesto sfavorevole alla stessa, ispirato ai principi di etica, integrità e trasparenza. Per giungere a questo risultato, si è proceduto attraverso consultazioni che hanno coinvolto tutti gli uffici dell'ente e gli stakeholder esterni. "Esprimo soddisfazione per l'approvazione in giunta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha dichiarato l'assessore alla trasparenza del comune di Napoli Alessandra Sardu. "Siamo giunti a questo risultato dopo mesi di intenso lavoro, in cui sono stati consultati tutti gli uffici dell'ente e si è data possibilità anche agli stakeholder esterni di partecipare", ha proseguito l'assessore, concludendo: "Stiamo mettendo in campo una serie di misure molto importanti per combattere la corruzione, e abbiamo ritenuto opportuno ribadire la scelta di avere due figure apicali quali un responsabile per la prevenzione della corruzione e un responsabile per la trasparenza, che saranno rispettivamente il segretario generale e il vice segretario generale". (Ren)