Napoli: Amato e Acciavatti (Pd), riconosciuto diritto acquisto a oltre 900 locatari di Scampia

- "Con il decreto commissariale numero 45/119, l'Istituto autonomo case popolari di Napoli ha disposto l'integrazione al Piano vendita degli alloggi, ratificato dalla delibera del Consiglio di amministrazione numero 38/136 del 1994 e dagli effetti della legge 24.12.1993 n. 560 e della Legge Regionale Campania numero 24/2003. Si integra di fatto il piano vendita del 1994 permettendo finalmente l'alienazione degli alloggi Erp, 869 in tutto, dei Rioni Lotto U e Lotto W a Scampia". Lo hanno dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Pd in Campania Enza Amato e il consigliere Pd dell'VIII municipalità di Napoli Lucio Acciavatti. "Dopo anni di attesa per un’ingiustificata esclusione dal piano vendita - hanno continuato Amato e Acciavatti - si riconosce il diritto all'acquisto a quegli oltre 900 locatari che nel 2004 lo rivendicarono. In questi mesi abbiamo avviato una interlocuzione costante e proficua con il commissario Iacp Romeo Gentile e il direttore generale avvocato Rosa Poeta, ricostruendo puntualmente la memoria storica, anche documentale di questa vicenda e arrivando finalmente alla modifica del piano vendita e all'integrazione con i due lotti". "Il piano vendita integrato non solo darà la possibilità ai locatari di poter acquistare la casa dopo anni di attesa, ma permetterà di contribuire al ripiano del deficit dello Iacp e ai piani di recupero e di riqualificazione degli alloggi Erp", hanno conclusp gli esponenti Pd. (Ren)