Sanità: Monaldi di Napoli primo per adozione di tecniche mini-invasive al polmone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riducono, inoltre, i giorni di degenza ospedaliera media, passati da 12 ad 8 giorni nel 2011 fino agli attuali 4, per un risparmio complessivo di oltre 2 milioni di euro. "Potremmo fare ancora di più - ha spiegato il direttore Uoc chirurgia toracica Ospedale dei Colli Carlo Curcio - nel senso che, se potenziassimo le nostre risorse, potremmo ridurre l'esodo di pazienti residenti nel meridione che emigrano al Nord per essere curati ed operati per tale patologia, per il solo motivo di essere curati prima e non per sfiducia nelle nostre strutture o nei nostri operatori. In questo modo potremmo ridurre la lista di attesa, con ulteriore risparmio economico per la nostra regione, che è costretta a 'rimborsare' i costi per la cura di questi pazienti alle regioni settentrionali". (Ren)