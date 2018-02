Infrastrutture: domani all'Unione Indust5riali di Napoli convegno su "La logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno"

- Domani, a Napoli, si svolgerà il convegno "La logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno" al quale parteciperà il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, GrazianoDelrio. L'evento, organizzato dall'Unione Industriali di Napoli, si terrà nella Sala D'Amato della sede Unindustria in piazza dei Martiri 58, dalle ore 14.30 alle 18. La giornata ha lo scopo di confrontare il programma di interventi finanziati per la logistica del Mezzogiorno con i fabbisogni delle imprese nella prospettiva di sostenere e alimentare lo sviluppo economico e sociale di questa fondamentale area del Paese. Dopo i saluti introduttivi del Presidente di Confindustria Campania Ambrogio Prezioso, Ennio Cascetta, Amministratore Unico di Ram Spa terrà la relazione introduttiva "Infrastrutture e logistica per connettere il Mezzogiorno", della quale discuteranno - in un panel dedicato moderato da Alessandro Barbano, Direttore de Il Mattino - Gianni Armani, Amministratore Delegato di Anas Spa, Maurizio Gentile, Amministratore Delegato di Rfi Spa, Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale in qualità di Delegato Assoporti, e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Il Ministro Delrio, verrà intervistato insieme a Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, dal Direttore de Il Mattino di Napoli, Alessandro Barbano. (Ren)