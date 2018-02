Spazio: Paolo Annunziato nominato nuovo presidente del Cira

- Paolo Annunziato sarà il nuovo presidente del Centro di ricerca aerospaziale di Capua, di cui l'Azienda spaziale italiana è azionista di maggioranza. La decisione, presa all'unanimità dall'assemblea dei soci, è giunta a seguito delle dimissioni rassegnate, nei giorni scorsi, da Claudio Rovai per motivi personali. Nel ringraziare Rovai per il lavoro svolto, il presidente dell'Asi Roberto Battiston ha sottolineato come "nel corso del suo mandato Rovai abbia rilanciato il Cira anche con la stesura del nuovo Programma nazionale di ricerche aerospaziali ed è stato prezioso nel dare una prospettiva ad un centro di ricerca di livello internazionale nel settore aerospaziale". Annunziato, che annovera passati incarichi come direttore generale del Centro nazionale delle ricerche, come direttore esecutivo della Ricerca, innovazione e net economy per Confindustria e per la Commissione Europea e negli ultimi due anni consigliere per la ricerca e innovazione del Ministero per l'Economia degli Emirati Arabi Uniti, inizierà la sua funzione dal prossimo 6 febbraio.(Ren)