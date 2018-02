Campania: garante detenuti e Acli, ricorso contro legge Fornero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ricorso, promosso dalle Acli provinciali di Napoli che mira a portare di fronte alla Corte costituzionale l'articolo 2 della Legge Fornero, che, ai commi 58 – 63 dispone, per alcuni gravi reati, che il condannato sia privato delle indennità di disoccupazione, assegno sociale o pensione per gli invalidi civili, qualora ne fosse beneficiario. Tale norma prevede che la sospensione di questi trattamenti sociali avvenga non soltanto come sanzione accessoria disposta dal giudice, ma addirittura come provvedimento disposto d'ufficio dall'Inps". L'iniziativa è stata annunciata in conferenza stampa, stamani, durante il Consiglio regionale della Campania, con la partecipazione del vice presidente vicario, Tommaso Casillo, il garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello, il presidente provinciale delle Acli Napoli Gianvincenzo Nicodemo, e Rita Bernardini, già parlamentare dei Radicali, e Maurizio D'Ago, legale delle Acli Napoli. (segue) (Ren)