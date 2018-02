Campania: garante detenuti e Acli, ricorso contro legge Fornero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela dei diritti delle persone detenute è tra i compiti che il Consiglio regionale si è dato nel momento in cui ha istituito il Garante", ha dichiarato Ciambriello, per il quale "si continua a considerare Il mondo della detenzione come il mondo della 'vendetta' dello Stato nei confronti di chi delinque, ma, invece, è lo strumento attraverso cui si dovrebbe garantire non solo l'espiazione della pena ma anche e soprattutto la rieducazione del condannato. La legge Fornero ha assestato un duro colpo ai diritti dei detenuti sottraendo loro e alle loro famiglie i diritti costituzionalmente garantiti. L'auspicio è che la Corte Costituzione accolga il ricorso". "Quindicimila detenuti si sono visti revocare dall'Inps, senza nemmeno un provvedimento amministrativo, i trattamenti sociali che, a prescindere dai reati commessi, sono un diritto ed un sostegno per le famiglie", ha aggiunto Nicodemo, per il quale "si è trattata di una scelta legislativa penalizzante e sbagliata che getta queste persone, impegnate in difficili percorsi di rieducazione, tra le braccia delle mafie". (Ren)