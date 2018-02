Campania: Cantalamessa (Lega), bene arresto baby gang. Ora intervenire su modelli comportamentali e punitivi

- "Viva soddisfazione per l'arresto dei responsabili di atti criminali nei confronti del povero Gaetano. Non avevo dubbi sulla capacità investigativa e la perseveranza della Polizia. Ora bisogna capire davvero se il quadro normativo è sufficiente a soddisfare la necessaria giustizia, senza cadere in giustizialismo. Occorre capire come intervenire per offrire dei modelli più efficaci, sia comportamentali che punitivi, capaci di fornire risposte convincenti in termini positivi e di prospettiva. Resta, tuttavia, il rammarico che dei giovanissimi possano compromettere la loro crescita umana oggi, e professionale domani, per dei motivi così tristemente futili". Così Gianluca Cantalamessa, coordinatore della Lega in Campania, è intervenuto in merito all'arresto dei responsabili dell'aggressione e del ferimento di Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli, lo scorso 12 gennaio.(Ren)