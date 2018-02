Sanità: Beneduce (Fi), presentata interrogazione fabbisogno rete regionale centri di assistenza diabetologica

- "In Campania il rischio è quello di un pericoloso viraggio da una sanità pubblica verso quella privata accreditata. E’ evidente che il decreto 51/17 del Commissario ad acta che definisce la rete delle strutture pubbliche per l’assistenza obbligatoria di II livello ed il fabbisogno di strutture private per ciascuna Azienda Sanitaria Locale è sbilanciato verso il privato". Così Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza italia. "La riprova è che la Asl NA3sud ha preferito potenziare il privato accreditato rispetto alle strutture pubbliche già esistenti e funzionanti. I centri privati accreditati sicuramente sono una realtà definirei necessaria in una regione come la nostra con forti criticità ma, sicuramento devono essere integrativi e non sostitutivi delle strutture pubbliche". "Sull’applicazione dei criteri e modalità di scelta dei centri di assistenza diabetologica di II livello ho presentato un’interrogazione – ha concluso la consigliera - perché non bisogna dimenticare che i centri convenzionati sono comunque centri di costo che si vanno ad aggiungere ai costi già sostenuti dai cittadini per le strutture pubbliche". (Ren)