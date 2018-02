Cooperazione e ambiente: presentato a Napoli il progetto internazionale Planetise (2)

- Alla base del progetto c’è il Planetbook game, un gioco da tavolo educativo, incentrato sull’ambiente e sui cambiamenti climatici, contenente 700 domande di conoscenza enciclopedica sulle problematiche ambientali del nostro pianeta e sulle attività delle organizzazioni internazionali che si occupano della sua protezione. La metodologia alla base è stata sviluppata e implementata con successo dalla Ong greca “Kean”, allo scopo di aumentare la consapevolezza dei giovani sull'ambiente a livello locale, regionale, nazionale e globale. Il gioco, presentato anche in versione da pavimento e in versione digitale, è stato distribuito in oltre 700 scuole in Grecia e ha raggiunto 26.000 studenti da quando è stato avviato nel 2008. Nel 2010 è stata sviluppata anche una versione americana, distribuita nelle scuole greche degli Stati Uniti. (segue) (Ren)